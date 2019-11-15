Опаленные усы и отрезанная лапа. Под Минском спасли кота, над которым издевались живодёры

Новости Беларуси. Суд Вилейского района 15 ноября вынес приговор живодеру. Следствие установило, что обвиняемый, будучи пьяным, во дворе дома на глазах у соседей жестоко убил свою кошку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За жестокое обращение с животным мужчина получил год исправительных работ.

Такое развитие событий для Беларуси уже не редкость, хотя и случаев в буквальном смысле животного садизма меньше не становится. На днях кассир железнодорожной станции Асеевка спасла кота, который едва вырвался из рук неизвестных живодеров. Кто именно глумился над животным, установить не удалось, однако благодаря целой команде небезразличных животное спасли и продолжают выхаживать. Репортаж Анастасии Дехтяр.

Это было приблизительно здесь. Было темно, пять утра, туман. На самом деле это вообще было как в фильме: котик шел как тень в тумане. Он идет, хромает, мяукает.

Рыжий подросток вырвался из лап смерти и пробирался на железнодорожную станцию Асеевка. Три дня назад как раз была смена Валерии (она работает кассиром). Сердце девушки дрогнуло, и изувеченного, буквально умирающего кота она решила во чтобы то ни стало спасти.

Юлия Ореховская, врач ветеринарной клиники:

Даже несмотря на то, что пациент был критическом состоянии – высокая температура и так далее – мы решили все-таки рискнуть и прооперировать, удалить лапу. И шкуру сдирают, и кипятком обливают, и уши, и усы отрывают. Очень часто такое бывает.

Врачи подарили ему новую жизнь, а спасительница – новое имя Зема. Скорее всего, беззащитное животное мучили: опаленные усы и глаз говорят о том, что кота пытали огнем, а отрезанная лапа едва не стоила жизни, ведь уже началось заражение.

Валерия Марцинкевич, жительница поселка Дружный:

Варварство – не то слово. Если это дети, это вообще ужасно. Потому что с малых лет такие кошмары творить… я не знаю, у кого вообще рука могла подняться. Посмотрите, какой ласковый кот.

Опасность для жизни Земы миновала. Правда, сейчас у него агрессивная восстановительная терапия: кот получает по две капельницы в день и уколы. Вот эта груда лекарств, как шутит Валерия, их полевой госпиталь. Кормить потерпевшего приходиться с ложечки. Теперь Зема на всю жизнь инвалид. Но трехлапый парень уже научился справляться.

Пока страдальца выхаживает Валерия, но у девушки уже есть несколько питомцев. Потому те, кто хочет взять на себя ответственность помочь восьмимесячному раненому, могут набрать по этому номеру. Мы свяжем вас с временными владельцами.

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Эта история со счастливым концом. Но часто бывает, что зверства людей доводят животных до гибели. Из последнего и резонансного: Минск, улица Садовая, начало ноября 2019-го. На всеобщее обозрение выставили ведро с тремя мертвыми дворовыми котятами, а рядом поражающая своим цинизмом записка: «Дорогие соседи! Накормили, теперь хороните!!!» Месяцем ранее житель Вороновского района повесил собаку на глазах у ребенка. И это далеко не все.

Анастасия Жаврид, юрист, директор центра по защите животных:

Со всей страны приходят в наш центр обращения. Примерно 10 обращений в месяц приходит, и в основном это деревни и какие-то местечки. Из городов меньше приходит.

Анастасия в детстве мечтала об отделе милиции по защите животных – расследовать преступления, работать на профилактику. Выросла, стала юристом и три года назад исполнила детскую мечту – открыла такой общественный спеццентр.

О жутких подробностях реальных дел рассказывает вскользь, но и от лаконичных деталей – распяли на заборе, подняли на вилы – бросает в дрожь. Однако здесь важно другое: в противовес тем, кто устраивает ад для животных, появляется блокпост из действительно неравнодушных людей. Да и закон, появившийся в Беларуси больше трех лет назад, позволяет быть жестче с садистами.

Анастасия Жаврид:

Административная ответственность более легкая: от штрафа до общественных работ. Уголовная ответственность более серьезная, она предполагает лишение свободы.