В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов
Новости Беларуси. В Минске задержан 20-летний минчанин, который похитил у родителей друга крупную сумму денег.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, парень пришёл в гости к знакомому, когда его родители были на даче. Денег на весёлое времяпрепровождение у ребят не было, они решили поискать сбережения хозяев квартиры.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Через некоторое время были обнаружены два свёртка с иностранной валютой. Сын в итоге решил не брать родительские деньги, а его приятель забрал деньги. Сумма похищенного составила 7650 долларов.
В настоящее время действиям фигуранта даётся правовая оценка, устанавливаются иные факты его противоправной деятельности.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Отмечается, что подозреваемый не работает, не учится, живёт в съёмной квартире в Минске вместе с девушкой. Незаконно полученные деньги юноша потратил на погашение долгов, покупку одежды и азартные игры в казино.
В 2018 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В прошлом месяце в Витебском районе у женщины из дома были украдены 350 долларов.
В преступлении подозревались сестра и племянница потерпевшей – здесь подробности.