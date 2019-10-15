Прямой эфир

В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов

15 октября 2019 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске задержан 20-летний минчанин, который похитил у родителей друга крупную сумму денег. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, парень пришёл в гости к знакомому, когда его родители были на даче. Денег на весёлое времяпрепровождение у ребят не было, они решили поискать сбережения хозяев квартиры. 

В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Через некоторое время были обнаружены два свёртка с иностранной валютой. Сын в итоге решил не брать родительские деньги, а его приятель забрал деньги. Сумма похищенного составила 7650 долларов. 

В настоящее время действиям фигуранта даётся правовая оценка, устанавливаются иные факты его противоправной деятельности. 

В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

Отмечается, что подозреваемый не работает, не учится, живёт в съёмной квартире в Минске вместе с девушкой. Незаконно полученные деньги юноша потратил на погашение долгов, покупку одежды и азартные игры в казино. 

В 2018 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. 

В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов-7

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

В прошлом месяце в Витебском районе у женщины из дома были украдены 350 долларов. 

В преступлении подозревались сестра и племянница потерпевшей – здесь подробности

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно 15-летнего подростка избили из-за серёжки в ухе
15 октября 2019 10:56

В Гродно 15-летнего подростка избили из-за серёжки в ухе

В Октябрьском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
15 октября 2019 09:38

В Октябрьском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»
15 октября 2019 09:01

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»