В Минске парень похитил у родителей друга более 7,5 тысяч долларов

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, парень пришёл в гости к знакомому, когда его родители были на даче. Денег на весёлое времяпрепровождение у ребят не было, они решили поискать сбережения хозяев квартиры.

Новости Беларуси. В Минске задержан 20-летний минчанин, который похитил у родителей друга крупную сумму денег.

Через некоторое время были обнаружены два свёртка с иностранной валютой. Сын в итоге решил не брать родительские деньги, а его приятель забрал деньги. Сумма похищенного составила 7650 долларов.

В настоящее время действиям фигуранта даётся правовая оценка, устанавливаются иные факты его противоправной деятельности.