В Жлобинском районе мальчик схватился за высоковольтный провод и погиб

Новости Беларуси. 19 октября в Жлобинском районе погиб 7-летний школьник.

Как сообщает Следственный комитет, в понедельник вечером за помощью в милицию обратилась жительница деревни Малевичи. Заявительница сказала, что её 7-летний сын пропал.

Правоохранители сразу же начали поиски. Тело мальчика было обнаружено на территории трансформаторной подстанции. К месту происшествия выехала СОГ.

Выяснилось, что ребёнок после возвращения из школы пошёл на улицу играть вместе со сверстником. В какой-то момент дети приблизились к подстанции, а затем пролезли под ограждением на её территорию.

Один из мальчиков залез на комплексное распределительное устройство наружной установки и схватился рукой за высоковольтный провод. После этого ребёнок упал. На его теле обнаружены признаки получения электротравмы.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы. Ведётся проверка.