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В Витебске месячный ребёнок отравился бытовым газом

20 октября 2020 06:23
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Новости Беларуси. В Витебске выясняются обстоятельства отравления маленького ребёнка бытовым газом.

Как сообщает Следственный комитет, вечером 19 октября 30-летний нетрезвый мужчина поссорился с женой. В какой-то момент гражданин решил свести счёты с жизнью и включил газовую конфорку.

Соседи услышали шум и крики, пришли в квартиру, увели женщину и её месячного ребёнка, а также вызвали скорую. Младенец был доставлен в больницу, у него острое отравление газом.

Выясняются все детали случившегося. Отмечается, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,25 промилле алкоголя.

Несколько месяцев назад в Краснопольском районе отравились мужчина и его племянница. Они случайно съели ядовитое растение – здесь подробности.

# Отравления # происшествия

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