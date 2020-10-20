В Витебске месячный ребёнок отравился бытовым газом

Новости Беларуси. В Витебске выясняются обстоятельства отравления маленького ребёнка бытовым газом.

Как сообщает Следственный комитет, вечером 19 октября 30-летний нетрезвый мужчина поссорился с женой. В какой-то момент гражданин решил свести счёты с жизнью и включил газовую конфорку.

Соседи услышали шум и крики, пришли в квартиру, увели женщину и её месячного ребёнка, а также вызвали скорую. Младенец был доставлен в больницу, у него острое отравление газом.

Выясняются все детали случившегося. Отмечается, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,25 промилле алкоголя.