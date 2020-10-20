Оступился и упал в воду. В Дятлово спасли пенсионера, который ловил рыбу с надувной лодки

Новости Беларуси. О том, как рыбалка едва не стоила жизни. В Дятлово пенсионер ловил рыбу с надувной лодки и, оступившись, упал в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глубина озера – 3,5 метра.
Новости Беларуси. О том, как рыбалка едва не стоила жизни. В Дятлово пенсионер ловил рыбу с надувной лодки и, оступившись, упал в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глубина озера – 3,5 метра.
И как раз в этот момент территорию патрулировали сотрудники Департамента охраны. Пока один вызывал МЧС, другой бросился в воду. Спасти мужчину удалось до приезда спасателей.
С переохлаждением пенсионера доставили в больницу. Придя в чувства, рыбак от души поблагодарил за свое второе рождение и пообещал больше не терять бдительность от большого улова.