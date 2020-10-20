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Оступился и упал в воду. В Дятлово спасли пенсионера, который ловил рыбу с надувной лодки

20 октября 2020 06:33
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Новости Беларуси. О том, как рыбалка едва не стоила жизни. В Дятлово пенсионер ловил рыбу с надувной лодки и, оступившись, упал в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глубина озера – 3,5 метра.

Оступился и упал в воду. В Дятлово спасли пенсионера, который ловил рыбу с надувной лодки-1

И как раз в этот момент территорию патрулировали сотрудники Департамента охраны. Пока один вызывал МЧС, другой бросился в воду. Спасти мужчину удалось до приезда спасателей.

Оступился и упал в воду. В Дятлово спасли пенсионера, который ловил рыбу с надувной лодки-4

С переохлаждением пенсионера доставили в больницу. Придя в чувства, рыбак от души поблагодарил за свое второе рождение и пообещал больше не терять бдительность от большого улова.

# Спасение # происшествия # Илона Волынец # Фотофакт

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