Оступился и упал в воду. В Дятлово спасли пенсионера, который ловил рыбу с надувной лодки

Новости Беларуси. О том, как рыбалка едва не стоила жизни. В Дятлово пенсионер ловил рыбу с надувной лодки и, оступившись, упал в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глубина озера – 3,5 метра.

И как раз в этот момент территорию патрулировали сотрудники Департамента охраны. Пока один вызывал МЧС, другой бросился в воду. Спасти мужчину удалось до приезда спасателей.