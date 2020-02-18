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В Могилёве из залива реки Днепр спасён местный житель

18 февраля 2020 06:27
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Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полшестого вечера в Могилёве в заливе реки Днепр едва не утонул человек. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели в полынье в ста метрах от берега мужчину, который провалился под лёд и не мог выбраться. 

В Могилёве из залива реки Днепр спасён местный житель -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

С использованием спасательной доски водолазы вытащили на берег 34-летнего могилёвчанина и передали его бригаде медиков. После осмотра спасённого было решено госпитализировать с диагнозом «общее переохлаждение». 

На прошлой неделе в Сенненском районе тонул рыбак.

Мужчину до приезда спасателей держал за руки друг – подробнее здесь

# Спасение # происшествия

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