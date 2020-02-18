В Могилёве из залива реки Днепр спасён местный житель

Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полшестого вечера в Могилёве в заливе реки Днепр едва не утонул человек.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели в полынье в ста метрах от берега мужчину, который провалился под лёд и не мог выбраться.
С использованием спасательной доски водолазы вытащили на берег 34-летнего могилёвчанина и передали его бригаде медиков. После осмотра спасённого было решено госпитализировать с диагнозом «общее переохлаждение».
На прошлой неделе в Сенненском районе тонул рыбак.
Мужчину до приезда спасателей держал за руки друг – подробнее здесь.