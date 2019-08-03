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В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла

03 августа 2019 12:22
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Новости Беларуси. В Жлобине водитель БМЗ вывез с завода почти 14 тонн черного металла.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, первого августа утром грузовые автомобили проверяли на выезде через транспортную проходную начальник отделения охраны БМЗ Жлобинского отдела Департамента охраны капитан милиции Дмитрий Бежелев и командир взвода капитан милиции Виталий Тимофеев.  

В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

На проходную приехал груженный шлаком МАЗ, под управлением 25-летнего водителя. При предъявлении документов он явно нервничал.  

Наружный досмотр грузовика не выявил нарушений, но было принято решение последовать за автомобилем.  

В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

МАЗ поехал на полигон, где складируют шлак, через лес. Автомобиль остановился и поднял кузов, чтобы выгрузить его. Под шлаком оказались круглые брикеты металлической стружки. Водитель вывез с предприятия около 14 тонн черного металла.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.  

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов (читать далее).  

# Кража # происшествия # Виталий Тимофеев # Дмитрий Бежелев

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