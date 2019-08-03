В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла

Новости Беларуси. В Жлобине водитель БМЗ вывез с завода почти 14 тонн черного металла. По информации УВД Гомельского облисполкома, первого августа утром грузовые автомобили проверяли на выезде через транспортную проходную начальник отделения охраны БМЗ Жлобинского отдела Департамента охраны капитан милиции Дмитрий Бежелев и командир взвода капитан милиции Виталий Тимофеев.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

На проходную приехал груженный шлаком МАЗ, под управлением 25-летнего водителя. При предъявлении документов он явно нервничал. Наружный досмотр грузовика не выявил нарушений, но было принято решение последовать за автомобилем.

Фото: УВД Гомельского облисполкома