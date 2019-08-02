«С ней по телефону связывался». Минский милиционер спас девушку от суицида

Новости Беларуси. За секунду до трагедии. Столичный милиционер спас девушку от попытки суицида, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всё происходило в одной из многоэтажек на Руссиянова. Девушка сообщила о своём намерении в видеоблоге. Её подруга позвонила в милицию. На место событий немедленно выбыл дежурный наряд. В это время школьница уже оказалась на 19-ом этаже жилого дома.





Во время движения сюда, я с ней по телефону связывался. Просил кое-какие моменты ей писать, вопросы, предложения, чтобы она оттягивала время.





Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД:

Мы, сотрудники органов внутренних дел, хотим обратиться в очередной раз к родителям с просьбой уделять своим несовершеннолетним детям больше внимания. Особое внимание следует обратить на их страницы в социальных сетях. Посмотрите, какие посты, фотографии размещает ваш ребенок, какие комментарии и от каких людей поступают. Если заметили что-то подозрительное, то можно обратиться за помощью к психологу либо к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.