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Школьнику в Гомельском районе петарда оторвала палец

28 декабря 2016 12:14
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Новости Беларуси. Во вторник вечером семиклассника доставили в больницу. В результате взрыва 13-летнему школьнику оторвало средний палец, сломаны первый и третий.

Мальчик ждал приятеля на улице. Он обратил внимание на петарду, которая лежала на снегу. Долго не думая, мальчик решил взорвать бесхозный предмет.

В момент, когда он пытался поджечь фитиль, и произошел взрыв.

Услышав взрыв и крики о помощи, прибежал товарищ пострадавшего. О произошедшем он рассказал своему отцу. Взрослый вызвал скорую помощь и попытался оказать первую помощь.

Напомним, два года назад в Минске от взрыва петарды, запущенной в новогоднюю ночь, умер молодой парень. Очевидцы говорят: все произошло мгновенно. На улицу сразу же выбежали соседи и родители парня. Несколько минут они поддерживали его в сознании (здесь подробнее).

# происшествия # Несчастный случай

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