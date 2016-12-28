Школьнику в Гомельском районе петарда оторвала палец

Новости Беларуси. Во вторник вечером семиклассника доставили в больницу. В результате взрыва 13-летнему школьнику оторвало средний палец, сломаны первый и третий.



Мальчик ждал приятеля на улице. Он обратил внимание на петарду, которая лежала на снегу. Долго не думая, мальчик решил взорвать бесхозный предмет.

В момент, когда он пытался поджечь фитиль, и произошел взрыв.

Услышав взрыв и крики о помощи, прибежал товарищ пострадавшего. О произошедшем он рассказал своему отцу. Взрослый вызвал скорую помощь и попытался оказать первую помощь.

Напомним, два года назад в Минске от взрыва петарды, запущенной в новогоднюю ночь, умер молодой парень. Очевидцы говорят: все произошло мгновенно. На улицу сразу же выбежали соседи и родители парня. Несколько минут они поддерживали его в сознании (здесь подробнее).