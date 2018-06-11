Угодил в подводную яму. В Столинском районе мужчина переходил вброд реку и утонул

Новости Беларуси. Днём 10 июня в Столинском районе неподалёку от деревни Лутки утонул житель Борисова.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую областную организацию ОСВОД, 37-летний мужчина, его брат и два ребёнка переходили реку Ствига. В какой-то момент люди оступились и угодили в подводную яму.

Один из мужчин сумел самостоятельно выбраться, а также спасти детей. Второй человек утонул. Через два часа тело погибшего обнаружили водолазы.

Одному из двух спасённых детей потребовалась медпомощь. Девочку доставили в реанимацию. По имеющимся сведениям, медики оценивают состояние пациентки как стабильное.

Также в воскресенье сотрудники ОСВОД спасли двух утопающих в районе Гузнянского моста. Около 14:45 помощь потребовалась 49-летнему гражданину, который плавал на матрасе, а затем запутался в водорослях. Через 2,5 часа начал тонуть 35-летний брестчанин. Это было своевременно замечено и мужчину доставили на берег.

Отмечается, что оба гражданина находились в нетрезвом состоянии. Медпомощь не понадобилась.

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