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Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов

11 июня 2018 06:52
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Новости Беларуси. Брестская таможня разоблачила крупный канал поставки в ЕАЭС психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таблетки, более известные как «экстази», через границу в Беларусь ввез поляк.

Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов-1

После чего попытался сбыть особо опасный наркотик, но был задержан недалеко от границы в Каменецком районе. При себе в этот момент контрабандист имел больше 300 таблеток – это самая большая партия с начала года. В поле зрения правоохранителей гражданин Польши попал еще три месяца назад.

Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов-4

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни:
В результате проведенных оперативных мероприятий 56-летний гражданин Польши был задержан при сбыте ранее ввезенных 303 таблеток психотропных веществ. Проведенными мероприятиями было установлено неоднократное пересечение и ввоз гражданином психотропных таблеток на территорию Республики Беларусь.

Статья «Незаконное перемещение через границу психотропов» предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов-7

Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов-9

Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов-11

 

# Наркотики # происшествия # Игорь Рудаков # Фотофакт

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