Гражданин Польши задержан при сбыте 303 таблеток. Брестская таможня разоблачила канал поставки в ЕАЭС психотропов

Новости Беларуси. Брестская таможня разоблачила крупный канал поставки в ЕАЭС психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таблетки, более известные как «экстази», через границу в Беларусь ввез поляк.

После чего попытался сбыть особо опасный наркотик, но был задержан недалеко от границы в Каменецком районе. При себе в этот момент контрабандист имел больше 300 таблеток – это самая большая партия с начала года. В поле зрения правоохранителей гражданин Польши попал еще три месяца назад.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни:

В результате проведенных оперативных мероприятий 56-летний гражданин Польши был задержан при сбыте ранее ввезенных 303 таблеток психотропных веществ. Проведенными мероприятиями было установлено неоднократное пересечение и ввоз гражданином психотропных таблеток на территорию Республики Беларусь.

Статья «Незаконное перемещение через границу психотропов» предусматривает лишение свободы до 10 лет.