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В Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна в свой день рождения

01 июля 2020 09:40
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Новости Беларуси. Днём 30 июня в Пинском районе из окна выпала девочка.

Как сообщает Следственный комитет, ребёнок находился у себя дома вместе с родителями, братом и сестрой. В какой-то момент 5-летняя девочка пошла на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно.

Находившиеся внизу родители услышали крик дочери. Они обнаружили девочку лежащей под окном. Ребёнок упал с высоты около 4,5 метров.

Пострадавшая была госпитализирована, жизнь пациентки вне опасности. Отмечается, что несчастный случай произошёл в день рождения девочки. Ведётся проверка, назначено проведение судмедэкспертизы.

В конце мая в Минском районе в больницу попали две девочки.

Подруги гуляли в недостроенном здании и выпали из окна – подробности здесь.

# Падение с высоты # происшествия

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