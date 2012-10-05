В жилом доме под Витебском прогремел взрыв. Многодетная мать получила серьёзные ожоги

Новости Беларуси. Вечером 4 октября в частном доме в посёлке Воропаево Поставского района взорвался отопительный котел.

Произошёл разрыв водяной рубашки отопительного самодельного котла на твердом топливе в котельной, без последующего горения. Предполагаемой причиной взрыва стал недостаток циркуляции воды в отопительной системе. Дом для дальнейшего проживания пригоден.

В результате взрыва пострадала многодетная мать, 33-летняя хозяйка дома. Женщина с ожогами 1-3 степени рук и лица (10%) госпитализирована. В момент взрыва вся семья: пострадавшая, ее супруг и пятеро детей (14-ти, 13-ти, 4-х лет и два годовалых близнеца), находилась дома.

Сегодня утром от полученных травм и ожогов вследствие взрыва бытового газа в подмосковном Сергиевом Посаде скончалась местная жительница. Мощный взрыв, в результате которого обрушилась часть стены, прогремел вчера утром. Во всем доме вылетели стекла. Без жилья остались более 50 жильцов. Четыре квартиры уничтожены полностью. Ещё четыре - сильно повреждены.