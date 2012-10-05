Похищенные в Могилевском районе 22 теленка найдены на ферме в Смоленской области

Новости Беларуси. 22 теленка пропали из коровника экспериментальной базы «Дашковка» в Могилевском районе. Стадо нашли. Животные были на одной из ферм в Смоленской области. Двоих злоумышленников милиционерам удалось задержать по горячим следам. Еще несколько до сих пор в розыске.

А телят уже вернули законным владельцам.

Наталья Поворина, главный зоотехник экспериментальной базы «Дашковка»:

Телок привезли утром. Мы их сразу в отдельный сарай, в отдельную группу. Сейчас они на карантине в течение месяца.

Очень довольна. Я надеялась, что все-таки они вернуться. Мои надежды сбылись.

Янина Иванова, старший следователь Могилевского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Предстоит работа по установлению двоих лиц, которые в настоящий момент находятся где-то на территории Российской Федерации.

Скот содержался на частной ферме в Смоленской районе. Скот ухоженный, в нормальном состоянии, поэтому вопросов у председателя не возникло.

Из сарая животноводческого комплекса похищены 22 коровы на сумму 100 млн

В Могилевском районе из незакрытого сарая животноводческого комплекса экспериментальной базы «Дашковка» похищены 22 коровы общей стоимостью 92,3 миллиона рублей.

В совершении преступления подозреваютсячетверо ранее не судимых безработных могилевчанина. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники работали «под заказ»: похищенных животных они отогнали на соседнюю ферму, где погрузили на фуру и отправили в Смоленск. Кем был заказчик, и сколько он им пообещал исполнителям за «услугу» – ещё предстоит выяснить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Янина Иванова, старший следователь Могилёвского районного отдела следственного комитета Республики Беларусь:

Предположительно ещё двое находятся в России. Возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 3 УК РБ. Лица, совершившие кражу, устанавливаются. Далее последует наказание.

Почти анекдотичный случай с хищением крупного рогатого скота произошёл в июле нынешнего года в Украине: мужчина на «копейке» возил по сёлам украденных животных. Ночью на Винниччине у местной жительницы украли корову и ягненка. Через час после заявления животных нашли в 20 км от села. В то время когда хозяйка писала заявление о хищении, 34-летний мужчина обратился в милицию с просьбой разыскать похищенное авто. В ответах на вопросы правоохранителей он путался: где был в момент похищения, четко сказать не мог. Как выяснилось, мужчина и оказался похитителем коровы и ягнёнка. Путешествуя по ближним сёлам, злоумышленник не справился с управлением, машину выбросило в кювет. Мужчина выбрался из машины, но самостоятельно вытащить транспортное средство с животными не смог. Поэтому бросил авто и на попутках добрался домой. Заявление о пропаже собственного автомобиля написал, чтобы избежать ответственности.