Прямой эфир

В Варшаве провалился участок проезжей части и тротуара

05 октября 2012 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. ЧП в центре Варшавы. При строительстве ветки метро провалился участок проезжей части и тротуара. По предварительным данным, никто не пострадал. Но повреждения получил газопровод, и возможно,  фундамент близлежащих жилых домов. Из-за этого пришлось эвакуировать около сотни местных жителей. Опасаясь новых провалов, полиция перекрыла движение на одной из городских магистралей. Причины ЧП расследуются. Когда люди смогут вернуться в свои дома неизвестно, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

# происшествия # Аварии # Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
05 октября 2012 15:25

Похищенные в Могилевском районе 22 теленка найдены на ферме в Смоленской области

05 октября 2012 14:44

Студенческие демонстрации в Италии. Разгромлены витрины магазинов, ранены полицейские

05 октября 2012 14:06

24-летний рабочий из Беларуси погиб на стройке в Москве