В Варшаве провалился участок проезжей части и тротуара

Новости Польши. ЧП в центре Варшавы. При строительстве ветки метро провалился участок проезжей части и тротуара. По предварительным данным, никто не пострадал. Но повреждения получил газопровод, и возможно, фундамент близлежащих жилых домов. Из-за этого пришлось эвакуировать около сотни местных жителей. Опасаясь новых провалов, полиция перекрыла движение на одной из городских магистралей. Причины ЧП расследуются. Когда люди смогут вернуться в свои дома неизвестно, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.