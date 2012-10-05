Контрабанда мороженой рыбы и консервов на сумму в 18 млн рублей изъята в Могилеве

Новости Беларуси. Крупная партия нелегальной мороженой рыбы и консервов изъята в Могилеве. Общая сумма контрабанды - около 18 миллионов рублей. Сотрудники финансовой милиции обнаружили груз на складе одного из частных предприятий. На тонну свежемороженой рыбы и свыше 600 банок консервов не было сопроводительных документов. Товар неудачливый коммерсант собирался продать на городских рынках, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь:

За допущенные нарушения в отношении правонарушителя составлены два протокола об административных правонарушениях по части 4 статьи 12.17 (нарушение правил торговли и оказания услуг населению) и статье 12.35 (нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными знаками) КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере до 20 базовых величин и от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товара.