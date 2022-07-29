Новости Беларуси. Пока одни по зернышку пополняют хранилища, чтобы Беларусь была с хлебом, другие наживаются за счет государственного имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зельвенском районе за хищение 67 тонн рапса задержаны два агронома. Злоумышленников выявили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями местного РОВД и областного УВД. Стоимость похищенного превысила 64 тысячи рублей.

Сергей Попок, начальник отдела УБЭП УВД Гродненского облисполкома:

Пресечена схема хищения семян рапса в одном из открытых акционерных обществ региона. Семена рапса, похищенные с предприятия, по фиктивным документам сдавали через фермерское хозяйство на заготовительный пункт. Полученные денежные средства распределяли среди заинтересованных.

Напомним, по поручению главы государства органы надзора пристально следят за ситуацией в сфере сельхозпроизводства. Главная цель проверок – найти системные нарушения не только в работе предприятий, но и вышестоящих служб, заинтересованных в эффективности отрасли.