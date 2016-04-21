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Контрабандный янтарь: брестская таможня пресекла попытку вывоза камней за рубеж

21 апреля 2016 13:02
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Новости Беларуси. Контрабанду обнаружили в автомобиле Mercedes Viano, который пересекал границу в пункте пропуска «Варшавский мост». Водитель спрятал товар в различных частях машины: внутри рации, в панели за автомагнитолой, в засыпанной сигаретами пепельнице.

Пресс-группа Брестской таможни:
В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» в ходе досмотра микроавтобуса марки «Мерседес Виано», следовавшего на выезд из Беларуси под управлением жителя г. Бреста, должностные лица таможни обнаружили в салоне транспортного средства 18 камней янтаря. Водитель сокрыл товар от таможенного контроля в различных местах транспортного средства: внутри рации, в панели за автомагнитолой, в засыпанной сигаретами пепельнице и др. технологических нишах автомобиля.

Товар и автомобиль 2004 года выпуска изъяты до решения суда.

Контрабандисты промышляют по всему миру и что только не везут. В сентябре 2014 один горе-перевозчик пытался вывезти черепашек из американского штата Детройт в Канаду. Не придумав ничего лучше, канадец китайского происхождения запихнул бедняг к себе в штаны. Здесь подробности.

# происшествия # Контрабанда

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