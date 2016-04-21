Обманутый муж в Новогрудском районе закрыл жену в сарае с сеном и поджег

Новости Беларуси. Трагедией едва не закончилась семейная ссора в Новогрудском районе.



Муж и жена выясняли отношения. Чтобы не подогревать конфликт, женщина ушла в сарай, мужчина остался в доме с детьми.



В какой-то момент 47-летний отец семейства запирает сарай снаружи и поджигает сено, хранящееся в помещении. Сложно представить, что могло бы произойти, не окажись рядом 14-летний сын. Он помог маме выбраться из пылающего сарая.



Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

В воскресенье утром Новогрудским спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Куровичи. Испуганная местная жительница забежала в соседский дом и попросила срочно вызвать пожарных. Прибывшие расчеты обнаружили открытое горение кровли хозяйственной постройки на одном из подворий. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Трое несовершеннолетних детей сейчас изъяты из семьи для обеспечения их надлежащего присмотра и безопасности.





39-летняя женщина с ожогами лица и рук доставлена в больницу. Ее здоровью ничего не угрожает.

Позже стало известно, на почве чего произошла ссора. Мужчина узнал о неверности своей супруги.



Максим Базыленко, представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Накануне происшествия мужчина узнал о неверности своей супруги. Они сильно поссорились и, чтобы не подогревать конфликт, женщина решила отправиться ночевать в сарай. Супруг выпил спиртного и запер ее там. Позже, под действием зеленого змея, в голову пришла мысль убить свою суженую. И решил он это сделать с особой жестокостью.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.