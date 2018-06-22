В упаковке с мясным полуфабрикатом женщина нашла фалангу человеческого пальца

Новости Беларуси. На неделе жительница Гродненской области заметила в упаковке с мясным полуфабрикатом странный предмет. Присмотревшись, женщина поняла, что это человеческий палец.

Как сообщается на сайте sb.by, гражданка купила замороженные куриные шейки. Распаковав покупку, женщина увидела палец. После этого были вызваны правоохранители.

Вскоре был установлен человек, которому принадлежал палец. Им оказался работник одной из птицефабрик Минской области.

В УВД Миноблисполкома подтвердили информацию. Выясняются обстоятельства случившегося.