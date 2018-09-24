Прямой эфир

В Заславле горел ясли-сад

24 сентября 2018 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Заславле горел ясли-сад. 139 детей эвакуировали работники МЧС и персонал заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Заславле горел ясли-сад-1

Пострадавших нет. Дети временно переведены в Заславскую школу №2. В результате происшествия повреждены потолок и стены. Предварительная причина пожара - короткое замыкание светильника из-за нарушения правил эксплуатации.

В Заславле горел ясли-сад-4

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за дождя в Минске произошло 10 ДТП
24 сентября 2018 19:16

Из-за дождя в Минске произошло 10 ДТП

61-летнего мужчину насмерть сбил поезд в Пинске
24 сентября 2018 14:02

61-летнего мужчину насмерть сбил поезд в Пинске

В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах
24 сентября 2018 11:19

В Светлогорске голова 5-летнего мальчика застряла в металлических перилах