Новости Беларуси. В Заславле горел ясли-сад. 139 детей эвакуировали работники МЧС и персонал заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Заславле горел ясли-сад. 139 детей эвакуировали работники МЧС и персонал заведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадавших нет. Дети временно переведены в Заславскую школу №2. В результате происшествия повреждены потолок и стены. Предварительная причина пожара - короткое замыкание светильника из-за нарушения правил эксплуатации.