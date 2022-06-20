В Вязынке поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину

Новости Беларуси. В Вязынке поезд насмерть сбил перебегавшего железнодорожные пути мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагический инцидент произошел вечером 19 июня на остановочном пункте «Вязынка». Предварительно установлено, что 41-летний местный житель пытался перебежать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в момент приближения электрички. Машинист экстренно затормозил, но это не помогло избежать столкновения. От полученных травм мужчина погиб на месте. Проводится проверка.