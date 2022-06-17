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В Вилейке водитель на Opel не справился с управлением. Машина съехала в кювет

17 июня 2022 16:05
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Новости Беларуси. В Вилейке на автодороге Р63 перевернулся автомобиль Opel. За рулем находился 48-летний водитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке водитель на Opel не справился с управлением. Машина съехала в кювет-1

Он ехал со стороны Борисова в направлении Ошмян. В черте Вилейки мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет, где опрокинулась. В аварии получила травмы 70-летняя пассажирка легковушки. Госпитализация женщине не потребовалась.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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