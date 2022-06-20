Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные. В результате четырех ДТП шесть человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 8-м километре автодороги Калачи – Логойск 35-летняя минчанка за рулем мотоцикла на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где врезалась в дерево. Женщина с травмами госпитализирована.