Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные. В результате четырех ДТП шесть человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные. В результате четырех ДТП шесть человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На 8-м километре автодороги Калачи – Логойск 35-летняя минчанка за рулем мотоцикла на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где врезалась в дерево. Женщина с травмами госпитализирована.
Автоавария с участием мотоциклиста произошла и на территории Солигорского района. 44-летний мужчина, управляя двухколесным транспортом, двигался со стороны деревни Зажевичи в направлении Обидемли, не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пассажир мотоцикла – 42-летняя жительница Любанского района, с травмами госпитализирована. Водитель не пострадал. Оба были в мотошлемах.