Прямой эфир

Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском

20 июня 2022 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные. В результате четырех ДТП шесть человек травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском-1

На 8-м километре автодороги Калачи – Логойск 35-летняя минчанка за рулем мотоцикла на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где врезалась в дерево. Женщина с травмами госпитализирована.

Минчанка на Harley-Davidson врезалась в дерево под Логойском-4

Автоавария с участием мотоциклиста произошла и на территории Солигорского района. 44-летний мужчина, управляя двухколесным транспортом, двигался со стороны деревни Зажевичи в направлении Обидемли, не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пассажир мотоцикла – 42-летняя жительница Любанского района, с травмами госпитализирована. Водитель не пострадал. Оба были в мотошлемах.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейке водитель на Opel не справился с управлением. Машина съехала в кювет
17 июня 2022 16:05

В Вилейке водитель на Opel не справился с управлением. Машина съехала в кювет

Шёл в наушниках. На путях станции Городище погиб человек
16 июня 2022 20:06

Шёл в наушниках. На путях станции Городище погиб человек

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на минской кольцевой
16 июня 2022 14:09

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на минской кольцевой