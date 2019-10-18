В Вороновском районе в результате двойного наезда погибла велосипедистка
Новости Беларуси. 17 октября около семи вечера рядом с деревней Микянцы Вороновского района погибла велосипедистка.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 30 км дороги Р135 не разъехались двигавшиеся в противоположном направлении автомобиль, за рулём которого находился 30-летний водитель, и 44-летняя велосипедистка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Женщина двигалась по встречной полосе и врезалась в центр передней части Peugeot. Иномарка съехала в кювет, а велосипедистку отбросило на грузовой тягач.
Водитель Peugeot – житель деревни Субботники Ивьевского района – серьёзных травм не получил. Управлявшая велосипедом женщина погибла на месте.
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