В Вороновском районе в результате двойного наезда погибла велосипедистка

Новости Беларуси. 17 октября около семи вечера рядом с деревней Микянцы Вороновского района погибла велосипедистка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 30 км дороги Р135 не разъехались двигавшиеся в противоположном направлении автомобиль, за рулём которого находился 30-летний водитель, и 44-летняя велосипедистка.