Сказала, что хочет закончить отношения. Парень задушил 16-летнюю девушку в Круглянском районе

Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве 16-летней девушки в Круглянском районе.

По информации Следственного комитета, тело 16-летней девушки было обнаружено 11 марта этого года в заброшенном доме в д. Хильковичи. Согласно результатам экспертизы, смерть наступила из-за удушения в результате сдавления шеи петлей.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан в 20 километрах от деревни – здесь подробнее.

Им оказался 20-летний молодой человек.

Установлено, что в этот день парень освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста. Он встретился с девушкой, с которой поддерживал близкие отношения. Пара решила прогуляться, а от непогоды укрылась в заброшенном доме. Девушка сказала молодому человеку, что хочет закончить отношения, а тот усомнился в ее верности. Произошел конфликт – в ходе него парень задушил несовершеннолетнюю шарфом.