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Сказала, что хочет закончить отношения. Парень задушил 16-летнюю девушку в Круглянском районе

19 июня 2019 08:27
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Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве 16-летней девушки в Круглянском районе.  

По информации Следственного комитета, тело 16-летней девушки было обнаружено 11 марта этого года в заброшенном доме в д. Хильковичи. Согласно результатам экспертизы, смерть наступила из-за удушения в результате сдавления шеи петлей.  

Подозреваемый в совершении преступления был задержан в 20 километрах от деревни – здесь подробнее.  

Им оказался 20-летний молодой человек.  

Установлено, что в этот день парень освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста. Он встретился с девушкой, с которой поддерживал близкие отношения. Пара решила прогуляться, а от непогоды укрылась в заброшенном доме. Девушка сказала молодому человеку, что хочет закончить отношения, а тот усомнился в ее верности. Произошел конфликт – в ходе него парень задушил несовершеннолетнюю шарфом.  

Сказала, что хочет закончить отношения. Парень задушил 16-летнюю девушку в Круглянском районе -1

Фото: СК

Были допрошены родственники, педагоги и одноклассники потерпевшей. Была изъята и изучена компьютерная техника девушки. К материалам уголовного дела также приобщены характеризующие сведения в отношении обвиняемого, проведен его допрос и проверка показаний на месте.  

Была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. У обвиняемого не были выявлены какие-либо психические расстройства или заболевания. В момент совершения преступления молодой человек мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.  

Мера пресечения – заключение под стражу, которая была применена в отношении обвиняемого в период следствия, не изменялась.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

# Убийство # происшествия

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