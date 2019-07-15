Рассылал конверты по почте: задержан пинчанин, который выращивал галлюциногенные грибы в гараже

Новости Беларуси. Галлюциногенные грибы в собственном гараже. Первый за последние пять лет случай их выращивания в домашних условиях зафиксирован в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаборатория была оборудована прямо в гараже индивидуального предпринимателя из Пинска. На след подозреваемого вышли через почту – оттуда в подразделение по наркоконтролю пришло сообщение о конверте с сомнительным содержимым. Позже экспертиза установит, что внутри был псилоцибин.

Всего за полгода мужчина успел отправить пять таких конвертов со спорами и грибницами. Адресаты – города в России и Украине.