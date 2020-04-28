В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием

Новости Беларуси. Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли милиционеры в Вороновском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 23 апреля им поступил сигнал, что в деревне Пашковичи конфликт двух местных жителей. Во время разбирательств один из них и сообщил об оружейном тайнике в лесу.