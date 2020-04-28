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В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием

28 апреля 2020 11:53
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Новости Беларуси. Тайник с боеприпасами и взрывчаткой нашли милиционеры в Вороновском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием-1

Вечером 23 апреля им поступил сигнал, что в деревне Пашковичи конфликт двух местных жителей. Во время разбирательств один из них и сообщил об оружейном тайнике в лесу.

В Вороновском районе после спора двух местных жителей милиция нашла тайник с оружием-4

На место выехала следственно-оперативная группа и минеры. В земле нашли пластиковую емкость, где находились охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами, две гранаты Ф-1, тротиловые и дымовые шашки. Весь арсенал изъят, проводится проверка.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

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