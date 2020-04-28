В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

Новости Беларуси. Крупный пожар ночью с 27 на 28 апреля тушили в Гомеле. Горела площадка строительных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупный пожар ночью с 27 на 28 апреля тушили в Гомеле. Горела площадка строительных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое подразделение МЧС прибыло через три минуты после вызова. К этому моменту пожар уже имел угрожающие масштабы. Огонь мог перекинуться на соседние здания, кучи битума и опилок.
К месту происшествия была направлена дополнительная техника, объявлен сбор личного состава городского и районного отделов МЧС.
Прибыл также мобильный пункт управления гарнизона спасателей области. В ликвидации задействовали пожарный поезд Белорусской железной дороги.
Спасатели не допустили распространения огня на строения.
В Гомеле для тушения пламени на предприятии применялся пожарный поезд
В результате пожара уничтожены древесные отходы в штабеле на площади 600 квадратных метров. Рассматриваются две версии произошедшего – поджог и неосторожное обращение с огнем.