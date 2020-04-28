В Гомеле горела площадка строительных отходов, уничтожены 600 квадратных метров штабелей

Новости Беларуси. Крупный пожар ночью с 27 на 28 апреля тушили в Гомеле. Горела площадка строительных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое подразделение МЧС прибыло через три минуты после вызова. К этому моменту пожар уже имел угрожающие масштабы. Огонь мог перекинуться на соседние здания, кучи битума и опилок.

К месту происшествия была направлена дополнительная техника, объявлен сбор личного состава городского и районного отделов МЧС.

Прибыл также мобильный пункт управления гарнизона спасателей области. В ликвидации задействовали пожарный поезд Белорусской железной дороги.