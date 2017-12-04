В РУВД прокомментировали забег голого парня по проезжей части в Малиновке

Новости Беларуси. 1 декабря вечером в Минске обнажённый мужчина бегал по дороге на перекрестке ул. Космонавтов и ул. Есенина в микрорайоне Малиновка.

По информации РУВД Московского района, об инциденте сообщили очевидцы. Было похоже, что парень находится в состоянии наркотического опьянения.

Очевидцы также сняли на видео, как молодой человек бежит обнаженным по проезжей части.

Молодого человека задержали. На место инцидента приехала скорая и забрала 26-летнего парня. По информации правоохранителей, мужчина работает продавцом.

Дмитрий Колодинский, заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского РУВД:

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также к административной ответственности – за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

За пять месяцев молодой человек четыре раза появлялся в общественном месте голым.

В сентябре 2017 года ему судом было назначено принудительное лечение.

Проводится проверка.