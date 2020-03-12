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В Вороновском районе Audi наехала на мужчину, который лежал на дороге

12 марта 2020 10:54
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Новости Беларуси. 11 марта примерно в полдевятого вечера возле деревни Подворишки Вороновского района произошёл наезд на мужчину. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль Audi, за рулём которого находился 30-летний водитель, наехал на 52-летнего мужчину. Пешеход лежал на дороге и не был обозначен фликером. 

Пострадавший получил переломы и был госпитализирован. Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода. 

На неделе в Полоцке автобус сбил школьницу, которая выбежала на дорогу. 

Девочке потребовалась медпомощь – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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