В Вороновском районе Audi наехала на мужчину, который лежал на дороге

Новости Беларуси. 11 марта примерно в полдевятого вечера возле деревни Подворишки Вороновского района произошёл наезд на мужчину.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль Audi, за рулём которого находился 30-летний водитель, наехал на 52-летнего мужчину. Пешеход лежал на дороге и не был обозначен фликером.

Пострадавший получил переломы и был госпитализирован. Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода.

На неделе в Полоцке автобус сбил школьницу, которая выбежала на дорогу.