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Сначала прокалывали колёса. Два иностранца воровали вещи из автомобилей в Минске

12 марта 2020 10:46
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Новости Беларуси. В Минске задержали автоворов, коротые прокалывали колеса машин и крали вещи из салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, это два иностранца.

Сначала прокалывали колёса. Два иностранца воровали вещи из автомобилей в Минске-1

Они орудовали в столице еще с февраля. Выбирали оживленные места, в основном возле торговых центров. Всего на счету налетчиков как минимум пять случаев. Однако пострадавших может быть гораздо больше. Сумма ущерба – около 6 тысяч рублей.

Судя по так называемой «добыче» грабителей, а это сумки и портмоне, их интересовала исключительно денежная нажива. Выйти на след фигурантов удалось после изучения записей камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Сначала прокалывали колёса. Два иностранца воровали вещи из автомобилей в Минске-4

 

# Кража # происшествия # Фотофакт

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