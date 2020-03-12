Сначала прокалывали колёса. Два иностранца воровали вещи из автомобилей в Минске

Новости Беларуси. В Минске задержали автоворов, коротые прокалывали колеса машин и крали вещи из салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, это два иностранца.

Они орудовали в столице еще с февраля. Выбирали оживленные места, в основном возле торговых центров. Всего на счету налетчиков как минимум пять случаев. Однако пострадавших может быть гораздо больше. Сумма ущерба – около 6 тысяч рублей.

Судя по так называемой «добыче» грабителей, а это сумки и портмоне, их интересовала исключительно денежная нажива. Выйти на след фигурантов удалось после изучения записей камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.