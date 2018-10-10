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49-летний лесоруб погиб при валке леса в Вилейском районе

10 октября 2018 14:08
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Новости Беларуси. В Вилейском районе погиб лесоруб.

По информации УСК по Минской области, происшествие случилось восьмого октября на территории Ижского лесничества ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз».

При вырубке лесосеки упал сухостой, который смертельно травмировал 49-летнего мужчину.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Было осмотрено место происшествия, организованы опросы работников и должностных лиц, изучаются вопросы, которые касаются использования средств защиты, обеспечивающих безопасность в ходе проведения рабочего процесса, правила охраны труда.

К материалам дела приобщат результаты проверки, которая была проведена Департаментом государственной инспекции труда, заключения экспертиз.

После чего будет принято процессуальное решение.

В начале октября в Ивацевичах 81-летний мужчина погиб при распиловке дров (читать далее).

# Гибель рабочего # происшествия

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