В Воложинском районе перевернулся мотоцикл. Водитель погиб, пассажирка в больнице

Новости Беларуси. 30 сентября около десяти вечера в Воложинском районе произошла смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, житель агрогородка Олехновичи Молодечненского района ехал на мотоцикле вместе с витеблянкой. Возле деревни Минти мужчина не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

Водитель мотоцикла погиб, пассажирку доставили в медучреждение.

Осенью 2018 года в Пуховичском районе мотоциклист выехал на встречку и врезался в Citroen.