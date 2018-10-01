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В Воложинском районе перевернулся мотоцикл. Водитель погиб, пассажирка в больнице

01 октября 2018 08:02
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Новости Беларуси. 30 сентября около десяти вечера в Воложинском районе произошла смертельная авария.  

Как сообщает МВД Беларуси, житель агрогородка Олехновичи Молодечненского района ехал на мотоцикле вместе с витеблянкой. Возле деревни Минти мужчина не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.  

Водитель мотоцикла погиб, пассажирку доставили в медучреждение.  

Осенью 2018 года в Пуховичском районе мотоциклист выехал на встречку и врезался в Citroen. 

Один человек погиб – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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