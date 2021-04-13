В Воложинском районе горел жилой дом. Пенсионерка госпитализирована с ожогами

Новости Беларуси. В Смолевичском районе при тушении сухой травы пострадал пенсионер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось вблизи деревни Лютка. Сухая растительность выгорела на площади 50 квадратных метров.

65-летний пенсионер самостоятельно пытался потушить пожар и получил ожоги. Он в больнице. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще одно происшествие – в Воложинском районе. В деревне Криница открытым пламенем горел одноэтажный деревянный жилой дом. В помещении находилась 82-летняя хозяйка. Услышав звук пожарного извещателя, пенсионерка покинула помещение. Одежду на ней потушил сосед. С ожогами она госпитализирована. В результате пожара уничтожена веранда, повреждены фасад здания и потолок. Причина пожара устанавливается.