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Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске

19 августа 2019 06:51
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Новости Беларуси. 19 августа примерно в восемь утра в Минске неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах.

Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске-1

Фото: МВД Беларуси

По информации МВД Беларуси, письма о минировании пришли на электронные почты гостиниц «Беларусь» и «Гарни». Чуть позже аналогичные сообщения пришли на адреса гостиниц «Юбилейная» и «Виктория Олимп Отель», аэропорта «Минск-2» и столичного ж/д вокзала.

Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске-4

Фото: МВД Беларуси

К указанным местам незамедлительно выбыли СПГ и СОГ, а также иные службы. Проводится обследование зданий. Персонал эвакуирован.

Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске-7

Фото: МВД Беларуси

# ЧП # происшествия

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