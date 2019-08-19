Неизвестный сообщил о минировании четырёх гостиниц, аэропорта и вокзала в Минске

Новости Беларуси. 19 августа примерно в восемь утра в Минске неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах.

По информации МВД Беларуси, письма о минировании пришли на электронные почты гостиниц «Беларусь» и «Гарни». Чуть позже аналогичные сообщения пришли на адреса гостиниц «Юбилейная» и «Виктория Олимп Отель», аэропорта «Минск-2» и столичного ж/д вокзала.