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В Волковысском районе Opel сбил на перекрёстке пожилого велосипедиста

03 сентября 2020 13:40
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Новости Беларуси. 3 сентября около семи часов утра в Волковысском районе погиб велосипедист. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Плебановцы 62-летний мужчина ехал на велосипеде. Позади велосипедиста за рулём Opel двигался 22-летний водитель. 

Возле перекрёстка иномарка начала объезжать пенсионера, в то же время велосипедист резко повернул налево. Произошёл наезд. От полученных травм мужчина погиб на месте. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

В августе произошёл наезд на велосипедиста в Ивьевском районе. Велосипед был оборудован световозвращающими элементами – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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