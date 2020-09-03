В Волковысском районе Opel сбил на перекрёстке пожилого велосипедиста

Новости Беларуси. 3 сентября около семи часов утра в Волковысском районе погиб велосипедист.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Плебановцы 62-летний мужчина ехал на велосипеде. Позади велосипедиста за рулём Opel двигался 22-летний водитель.

Возле перекрёстка иномарка начала объезжать пенсионера, в то же время велосипедист резко повернул налево. Произошёл наезд. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По факту ДТП ведётся проверка.