В Пуховичском районе водитель без прав врезался в гараж. Погиб пассажир

Новости Беларуси. Авария произошла в Пуховичском районе в деревне Владимировка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть погибший.

Мужчина неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и врезался в гараж дома. Пассажир от полученных телесных повреждений погиб на месте. Водитель и еще двое пассажиров госпитализированы.