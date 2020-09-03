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В Пуховичском районе водитель без прав врезался в гараж. Погиб пассажир

03 сентября 2020 13:29
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Новости Беларуси. Авария произошла в Пуховичском районе в деревне Владимировка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть погибший.

В Пуховичском районе водитель без прав врезался в гараж. Погиб пассажир-1

Мужчина неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и врезался в гараж дома. Пассажир от полученных телесных повреждений погиб на месте. Водитель и еще двое пассажиров госпитализированы.

В Пуховичском районе водитель без прав врезался в гараж. Погиб пассажир-4

Известно, что мужчина, управлявший автомобилем, не имел права. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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