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В центре Бреста загорелся троллейбус

15 мая 2018 08:34
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Новости Беларуси. В Бресте в центре городе загорелся троллейбус.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС, происшествие случилось утром 15 мая. Спасатели получили сообщение о задымлении в троллейбусе. На место инцидента приехали экстренные службы.

Возгорание, которое ликвидировал водитель до приезда сотрудников МЧС, произошло в моторном отсеке.

Пострадавших нет.

По предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Устанавливаются причины произошедшего.

В начале мая в Слуцком районе во время движения по трассе загорелась фура (читать далее). 

# Пожар # происшествия

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