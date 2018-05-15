В центре Бреста загорелся троллейбус

Новости Беларуси. В Бресте в центре городе загорелся троллейбус.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС, происшествие случилось утром 15 мая. Спасатели получили сообщение о задымлении в троллейбусе. На место инцидента приехали экстренные службы.
Возгорание, которое ликвидировал водитель до приезда сотрудников МЧС, произошло в моторном отсеке.
Пострадавших нет.
По предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Устанавливаются причины произошедшего.
В начале мая в Слуцком районе во время движения по трассе загорелась фура (читать далее).