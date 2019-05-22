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В Витебском районе шестеро учащихся колледжа связали и избили парня

22 мая 2019 09:20
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Новости Беларуси. В апреле 2018 года шесть учащихся колледжа избили парня, предварительно связав его скотчем.  

Как сообщает МВД, в начале мая 2019 года правоохранители узнали о хулиганстве, которое случилось в одном из общежитий Витебского района. Обнаружить преступление удалось благодаря размещённому в соцсетях видео.  

Сотрудники милиции изучали личность парня, который мог быть причастен к преступной деятельности. В его интернет-аккаунте был найден ролик с элементами насилия в отношении молодого человека. Далее были установлены личности всех участников того инцидента.  

Выяснилось, что шесть парней (2000 и 2001 года рождения) скотчем связали постояльца 1999 года рождения, а затем у всех на виду таскали его по полу, нанося удары по голове.  

Потерпевший не обратился в милицию, поскольку стыдился произошедшего и боялся мести обидчиков.  

В Витебском районе шестеро учащихся колледжа связали и избили парня-1

Фото: МВД Беларуси  

«Хулиганы выбрали жертву не случайно. Через насилие над ним, в том числе распространяемое в интернете, учащиеся хотели заработать авторитет, показать вседозволенность и своё превосходство над другими», – уточнили в ГУБОПиК МВД.  

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц». Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.  

В настоящее время фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям. Некоторые из подозреваемых были судимы за кражи, привлекались к административной ответственности за распространение нацистской свастики и экстремистских материалов.  

Выясняется, как такой инцидент мог произойти в общежитии в присутствии персонала.  

Весной 2019 года в Борисове пьяный мужчина ударил 8-летнего ребёнка.  

Причиной стал «недобрый взгляд» (подробнее здесь).  

# Хулиганство # происшествия

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