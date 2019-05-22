Под Воложином при столкновении грузовика и тягача пострадал один из водителей
Новости Беларуси. 21 мая около шести утра в Воложинском районе столкнулись грузовик и тягач.
По сведениям МЧС Беларуси, авария случилась на 57 км трассы М6 неподалёку от деревни Шараи. В результате столкновения грузовика «Газель» и седельного тягача Mercedes зажало водителя грузовика.
Прибывшие спасатели деблокировали мужчину из салона автомобиля. Пострадавшего осмотрели медики, которые госпитализировали гражданина с различными травмами.
Водитель Mercedes не пострадал.
На неделе в Минске столкнулись сразу четыре машины.
Госпитализация потребовалась одному человеку – подробности здесь.