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Под Воложином при столкновении грузовика и тягача пострадал один из водителей

22 мая 2019 07:28
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Новости Беларуси. 21 мая около шести утра в Воложинском районе столкнулись грузовик и тягач.  

По сведениям МЧС Беларуси, авария случилась на 57 км трассы М6 неподалёку от деревни Шараи. В результате столкновения грузовика «Газель» и седельного тягача Mercedes зажало водителя грузовика.  

Под Воложином при столкновении грузовика и тягача пострадал один из водителей-1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие спасатели деблокировали мужчину из салона автомобиля. Пострадавшего осмотрели медики, которые госпитализировали гражданина с различными травмами.  

Под Воложином при столкновении грузовика и тягача пострадал один из водителей-4

Фото: МЧС Беларуси  

Водитель Mercedes не пострадал.  

На неделе в Минске столкнулись сразу четыре машины. 

Госпитализация потребовалась одному человеку – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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