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В Полоцке пёс укусил годовалого мальчика за голову

22 мая 2019 08:26
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Новости Беларуси. Днём 18 мая в Полоцке собака укусила годовалого ребёнка за голову.  

Как сообщает СК, мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района. Предполагается, что во время игры малыш дёрнул пса за хвост. В ответ животное укусило ребёнка.  

Родители пострадавшего сразу же вызвали скорую помощь. Мальчик госпитализирован, его жизнь и здоровье вне опасности.  

В рамках проверки были опрошены родственники малыша и очевидцы случившегося. Назначена судмедэкспертиза.  

Хозяином собаки является знакомый семьи, который приехал погостить.  

Весной 2019 года в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.  

Во время инцидента также пострадал 5-летний ребёнок – подробнее здесь.  

# Нападение # происшествия

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