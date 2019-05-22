В Полоцке пёс укусил годовалого мальчика за голову

Новости Беларуси. Днём 18 мая в Полоцке собака укусила годовалого ребёнка за голову.
Как сообщает СК, мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района. Предполагается, что во время игры малыш дёрнул пса за хвост. В ответ животное укусило ребёнка.
Родители пострадавшего сразу же вызвали скорую помощь. Мальчик госпитализирован, его жизнь и здоровье вне опасности.
В рамках проверки были опрошены родственники малыша и очевидцы случившегося. Назначена судмедэкспертиза.
Хозяином собаки является знакомый семьи, который приехал погостить.
Весной 2019 года в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.
Во время инцидента также пострадал 5-летний ребёнок – подробнее здесь.