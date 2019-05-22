В Полоцке пёс укусил годовалого мальчика за голову

Новости Беларуси. Днём 18 мая в Полоцке собака укусила годовалого ребёнка за голову.

Как сообщает СК, мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района. Предполагается, что во время игры малыш дёрнул пса за хвост. В ответ животное укусило ребёнка.

Родители пострадавшего сразу же вызвали скорую помощь. Мальчик госпитализирован, его жизнь и здоровье вне опасности.

В рамках проверки были опрошены родственники малыша и очевидцы случившегося. Назначена судмедэкспертиза.

Хозяином собаки является знакомый семьи, который приехал погостить.

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