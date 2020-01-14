В Витебском районе мать вместе с сожителем избивала сыновей

Новости Беларуси. В Витебском районе молодая женщина и её сожитель подозреваются в истязании детей.

Как сообщает Следственный комитет, проживающие вместе 24-летняя женщина и 25-летний парень с 1 июня по 29 ноября 2019 года регулярно били 3-летнего и 5-летнего сыновей гражданки.

Когда дети пришли в детский сад с синяками, воспитатели спросили у мальчиков, не подрались ли они между собой. Ребята ответили, что их бьют мать и её сожитель.

Возбуждены четыре уголовных дела, они соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Летом 2019 года в Минске мать ударила 8-летнюю дочь молотком.