В Минске мать ударила дочь молотком. СК рассказал подробности уголовного дела

Новости Беларуси. Утром 21 июля в Минске женщина ударила дочь молотком. Следователи выясняют подробности случившегося.

Как сообщает Следственный комитет, 38-летняя местная жительница несколько раз ударила свою 8-летнюю дочь молотком, чем причинила ей тяжкие травмы. Женщину остановил отец девочки.

По словам мужчины, в момент происшествия он был в соседней комнате. Услышав крики, он пришёл в комнату, где были его дочь и супруга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему».

Подозреваемая помещена в РНПЦ психического здоровья.

Место происшествия осмотрено, допрошен отец пострадавшей. Девочка находится в больнице, она в крайне тяжёлом состоянии.

Расследование продолжается.

Несколько дней назад стало известно, что в одну из больниц Минска поступила девочка с сильным кровотечением.