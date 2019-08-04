Потушен с минимальными последствиями. В ТРЦ Dana Mall произошёл пожар

Новости Беларуси. В ночь на 4 августа произошёл пожар на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall.

Как сообщает БЕЛТА, примерно в 2:15 загорелась включённая в электросеть фритюрница в одном из кафе, расположенных в ТРЦ. Сразу после этого сработала система автоматической пожарной сигнализации.

Дежурный персонал ТРЦ быстро обнаружил возгорание и вызвал подразделения МЧС. В то же время работники ТРЦ использовали первичные средства пожаротушения. К моменту приезда спасателей пламя уже было потушено с минимальными последствиями.

В инциденте никто не пострадал. Выясняется причина загорания. Предполагается, что повар кафе забыл выключить фритюрницу.

ТРЦ работает в штатном режиме.