Четыре пожара случились в Могилёвской области из-за гроз

Новости Беларуси. В ночь на 27 июня в Могилёвской области произошли четыре пожара из-за гроз.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в полночь в деревне Боровица Кировского района горел частный дом, используемый в качестве дачи. 57-летний владелец недвижимости вместе с семьёй проживает в Бобруйске.

Огнём повреждены кровля, перекрытие и вещи в доме, никто не пострадал.