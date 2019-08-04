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В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека

04 августа 2019 10:59
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Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека.

Как сообщает Следственный комитет, 37-летний водитель за рулём Mazda 6 двигался по трассе Р20. На 37 км дороги машина выехала на встречную полосу, где врезалась в седельный тягач Volvo FH с полуприцепом.

В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека-1

Фото: Следственный комитет

Водитель легковушки и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в медучреждение. Водители в момент ДТП были трезвыми, оба были пристёгнуты ремнями безопасности.

В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека-4

Фото: Следственный комитет

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка.

В прошлом месяце в Столбцовском районе произошли сразу две аварии на одной трассе.

ДТП случились с разницей в километр – подробнее здесь.

# Авария в Витебской области # происшествия

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