В Шумилинском районе при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека
Новости Беларуси. 4 августа примерно в полчетвёртого ночи в Шумилинском районе неподалёку от деревни Мазеки в аварии пострадали два человека.
Как сообщает Следственный комитет, 37-летний водитель за рулём Mazda 6 двигался по трассе Р20. На 37 км дороги машина выехала на встречную полосу, где врезалась в седельный тягач Volvo FH с полуприцепом.
Фото: Следственный комитет
Водитель легковушки и 39-летний пассажир с травмами были доставлены в медучреждение. Водители в момент ДТП были трезвыми, оба были пристёгнуты ремнями безопасности.
Фото: Следственный комитет
Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка.
В прошлом месяце в Столбцовском районе произошли сразу две аварии на одной трассе.
ДТП случились с разницей в километр – подробнее здесь.