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В Орше 38-летняя женщина пыталась покончить с собой. Её спасли

04 августа 2019 07:02
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Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Орше подразделения МЧС спасли женщину.

По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о женщине, которая стоит на балконе седьмого этажа девятиэтажки, спасатели получили в 19-43.

Прибывшие к месту инцидента работники МЧС с использованием автолестницы предотвратили попытку женщины свести счёты с жизнью. После спасения 38-летняя ИП была госпитализирована.

В этот же день попытку самоубийства предотвратили милиционеры.

Как сообщает МВД Беларуси, в Витебске в оконном проёме на 9 этаже балансировал мужчина, который угрожал спрыгнуть. Сотрудники ОМОНа четыре часа вели с гражданином переговоры. Витеблянин рассказал о себе, о том, что случайно зашёл в этот подъезд, но причину своего поступка не назвал.

Правоохранители убедили 55-летнего мужчину спуститься, после чего спасённый был передан медработникам для оказания психологической помощи.

# Спасение # происшествия

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