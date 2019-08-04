В Орше 38-летняя женщина пыталась покончить с собой. Её спасли

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в Орше подразделения МЧС спасли женщину.

По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о женщине, которая стоит на балконе седьмого этажа девятиэтажки, спасатели получили в 19-43.

Прибывшие к месту инцидента работники МЧС с использованием автолестницы предотвратили попытку женщины свести счёты с жизнью. После спасения 38-летняя ИП была госпитализирована.

В этот же день попытку самоубийства предотвратили милиционеры.

Как сообщает МВД Беларуси, в Витебске в оконном проёме на 9 этаже балансировал мужчина, который угрожал спрыгнуть. Сотрудники ОМОНа четыре часа вели с гражданином переговоры. Витеблянин рассказал о себе, о том, что случайно зашёл в этот подъезд, но причину своего поступка не назвал.

Правоохранители убедили 55-летнего мужчину спуститься, после чего спасённый был передан медработникам для оказания психологической помощи.