В Витебской области за день на предприятиях погибли двое рабочих: машинист тепловоза и водитель погрузчика

Новости Беларуси. 25 июня в Витебской области произошли два случая травмирования рабочих. Оба человека погибли.

По информации СК, в Витебске в локомотивном депо одного из предприятий скончался машинист тепловоза. 48-летний мужчина находился на задней площадке тепловоза, выезжавшего из депо задним ходом. Мужчину зажало между бетонной перегородкой здания и кабиной локомотива. Житель Витебска скончался на месте от полученных травм.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

В тот же день в Шумилинском районе во время выполнения погрузочных работ на фронтальном погрузчике «Амкодор» 56-летний водитель выпал из кабины. Мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Устанавливается причина смерти мужчины и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

На минувшей неделе в Иваново рабочего засыпало песком.