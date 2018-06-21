Прямой эфир

В Иваново рабочего засыпало песком. Мужчина погиб

21 июня 2018 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели рабочего при выполнении земляных работ. Несчастный случай произошёл днём 20 июня в Иваново.  

По сведениям УСК по Брестской области, 60-летний местный житель работал по договору подряда в одной из строительных организаций. В среду мужчина выполнял земляные работы на территории одного из средних учреждений образования района.  

При помощи экскаватора гражданин выкопал траншею под канализацию. Затем вышел из машины и начал вручную очищать траншею от осыпавшегося песка. В определённый момент с одной стороны осыпался грунт, из-за чего рабочего засыпало примерно по колено.  

В Иваново рабочего засыпало песком. Мужчина погиб-1

Фото: УСК по Брестской области  

Заметившие случившееся коллеги мужчины вызвали спасателей и скорую. Прибывшие медработники констатировали смерть гражданина.  

Выясняются обстоятельства происшествия, назначена судмедэкспертиза.  

Весной 2018 года на стройке в Гродно погиб руководитель частного предприятия.  

На мужчину упали газосиликатные блоки – подробнее здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Берестовицком районе погибли два человека
21 июня 2018 07:14

На пожаре в Берестовицком районе погибли два человека

Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи
21 июня 2018 06:55

Мечта нумизмата. Белорусские таможенники изъяли монеты времён Римской империи

Военные и МЧС локализовали крупный пожар возле полигона под Барановичами
21 июня 2018 06:44

Военные и МЧС локализовали крупный пожар возле полигона под Барановичами