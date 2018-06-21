В Иваново рабочего засыпало песком. Мужчина погиб

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели рабочего при выполнении земляных работ. Несчастный случай произошёл днём 20 июня в Иваново.

По сведениям УСК по Брестской области, 60-летний местный житель работал по договору подряда в одной из строительных организаций. В среду мужчина выполнял земляные работы на территории одного из средних учреждений образования района.

При помощи экскаватора гражданин выкопал траншею под канализацию. Затем вышел из машины и начал вручную очищать траншею от осыпавшегося песка. В определённый момент с одной стороны осыпался грунт, из-за чего рабочего засыпало примерно по колено.